Striscia La Notizia continua l’inchiesta tra giornalismo e pseudo guru

Questa sera su Striscia la Notizia, Francesco Mazza continua a smascherare il confine labile tra giornalismo e pseudo guru del web. Il caso di Marco Petralia, accusato di aver fatto perdere i risparmi a molti, solleva interrogativi cruciali sul potere dell’informazione nell’era digitale. In un momento in cui la fiducia nei media è in calo, segui l’inchiesta per scoprire come riconoscere chi merita davvero di essere ascoltato!

Questa sera a Striscia la notizia, prosegue l’inchiesta di Francesco Mazza sui rapporti non sempre chiari tra giornalismo e mondo del web: partendo dal caso dello “pseudo guru” Marco Petralia. Striscia La Notizia, nuovo servizio sui guru del web. L’uomo è accusato da molte persone di essere costato loro la perdita dei risparmi. L’inviato ha scoperto l’esistenza di quello che pare essere un sistema adottato da molte testate giornalistiche nazionali (e sfruttato da questi “ pseudo guru” per costruirsi una credibilità online): pubblicare interviste in cambio di soldi, ma senza avvisare chiaramente i lettori che si tratta di pubblicità. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Striscia La Notizia, continua l’inchiesta tra giornalismo e “pseudo guru”

Leggi anche Striscia la Notizia, la confessione di Flavio Insinna su Affari Tuoi - Striscia la Notizia torna a indagare su Affari Tuoi, il popolare game show di Rai1. Flavio Insinna, ex conduttore del programma, si confida svelando retroscena inediti.

Su questo argomento da altre fonti

Striscia la Notizia contro Affari Tuoi, i motivi della 'faida' infinita e com'è iniziata; Inchiesta su bar abusivo finisce a spintoni e microfoni rotti: Striscia la Notizia aggredita a Lamezia. 🔗Ne parlano su altre fonti

Affari Tuoi, continua l’inchiesta di Striscia la Notizia: svelato il “limite invisibile” di 30 mila euro a serata

Lo riporta libero.it: Secondo l’inchiesta portata avanti da Striscia la Notizia, la vera fortuna sarebbe invece riuscire a partecipare nella ‘serata giusta’. Il tg satirico avrebbe infatti messo in luce l’esistenza ...

Striscia la Notizia contro Affari Tuoi: la verità dietro i pacchi

Come scrive notizie.it: Le inchieste di Striscia e la risposta del pubblico Nonostante ... Conclusioni e prospettive future Il confronto tra Striscia la Notizia e Affari Tuoi è emblematico di una televisione italiana in ...

Striscia la Notizia, l'inchiesta: «Affari Tuoi induce alla ludopatia?»

Lo riporta informazione.it: «Ad Affari Tuoi c’è un progetto che riproduce tutte le procedure più tipiche del coinvolgimento e dell’induzione al gioco d’azzardo». Dopo aver riportato ai politici (vedi servizio) queste dichiarazio ...