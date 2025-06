Strisce blu scatta una riduzione della sosta in zona rossa | da 120 a 1 euro ma solo per la prima ora

Foggia lancia una novità che potrebbe far sorridere automobilisti e pendolari! Da oggi, la sosta in zona rossa costa solo 1 euro per la prima ora. Un piccolo passo, ma che si inserisce in un trend più ampio di attenzione alle esigenze dei cittadini. Un'ottima opportunità per risparmiare e godersi la città senza pensieri. Chi ha detto che le piccole cose non contano?

Scatta una riduzione della sosta, seppur minima, in zona tariffaria rossa a Foggia. La tariffa oraria sarà ridotta, esclusivamente per la prima ora e per la prima attivazione giornaliera, da 1,20 euro a 1 euro. In caso di successiva riattivazione della sosta nello stesso giorno, la tariffa sarà. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it © Foggiatoday.it - Strisce blu, scatta una riduzione della sosta in zona rossa: da 1,20 a 1 euro, ma solo per la prima ora

