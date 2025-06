Strasser l’eroe di Allegri che oggi salva vite | dallo Scudetto all’impegno umanitario

Rodney Strasser, eroe del diciottesimo scudetto rossonero, oggi scrive una nuova pagina della sua vita. Da campione del calcio a sostenitore attivo dell'impegno umanitario, il suo percorso è emblematico di come lo sport possa trasformarsi in una forza per il bene. In un'epoca in cui i valori umani contano più delle vittorie, Strasser dimostra che l'eroismo va oltre il campo da gioco. Scopri la sua storia e lasciati ispirare!

