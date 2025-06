Straborgo 2025 la serata finale con la comicità di Gabriele Puccetti | il programma di lunedì 2 giugno

Stasera, lunedì 2 giugno, il sipario si chiude su Straborgo 2025 con un evento imperdibile! Gabriele Puccetti porterà in scena "Tutta colpa di mamma", un mix esplosivo di comicità e musica che promette di farci ridere fino alle lacrime. In un'epoca in cui la risata è più che mai terapeutica, non perdere l'occasione di celebrare la creatività e l'ironia. Un finale da non perdere!

Stasera, lunedì 2 giugno, è l'ultimo giorno di Straborgo. Come di consueto ci saranno le premiazioni della coppa Risi'atori che si è corsa ieri mentre il gran finale vedrà protagonista Gabriele Puccetti e il suo "Tutta colpa di mamma". Si tratta di uno spettacolo comico e musicale, fatto di. 🔗 Leggi su Livornotoday.it © Livornotoday.it - Straborgo 2025, la serata finale con la comicità di Gabriele Puccetti: il programma di lunedì 2 giugno

Su questo argomento da altre fonti

Straborgo 2025, Gaia in concerto in piazza Mazzini: il programma di sabato 31 maggio; Straborgo 2025; Straborgo 2025: il programma di domenica 1 giugno; Torna a Livorno Straborgo 2025: ecco date e programma. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Serata conclusiva di Strborgo 2025 con Gabriele Puccetti

Riporta livornopress.it: In armonia con l’atmosfera di festa di Straborgo 2025, dalle 21.00 alle 23.00 Borgo Cappuccini e le altre strade saranno invase della musica di quattro street band. Si tratta della Sciacchetrà Street ...

A Straborgo arriva Gaia

Come scrive livornopress.it: Da una grande band ad una delle più acclamate giovani artiste del momento. È questo il turnover che propone Straborgo 2025 con il passaggio dai Modena City Ramblers a Gaia. Sarà lei a calcare il ...