Stop ai rapporti con Israele | Giusto prendere posizione

Il M5S scende in campo con una decisione audace: interrompere i legami con Israele. Un gesto che non è solo politico, ma un eco di una crescente consapevolezza etica nelle scelte istituzionali del nostro Paese. Rimini e l'Emilia Romagna si fanno portavoce di un messaggio chiaro: la giustizia passa anche per il coraggio di prendere posizione. Scoprite perché questa mossa potrebbe influenzare il dibattito pubblico italiano!

"Desideriamo esprimere il pieno, convinto e incondizionato sostegno del M5S alla decisione del Comune di Rimini di interrompere ogni forma di relazione istituzionale con Israele. Una iniziativa che segue quella della regione Emilia Romagna e che idealmente unisce la nostra terra in un messaggio forte e senza ambiguità". Così hanno parlato in una nota i coordinatori regionali del M5S, senatore Marco Croatti e Gabriele Lanzi, dopo la decisione di sabato – da parte della Regione – di interrompere i rapporti con Israele a seguito delle vicende legate al conflitto lungo la Striscia. "In un momento storico in cui il silenzio equivale a complicità, prendere posizione a favore dei diritti umani, della pace e della giustizia non è solo un atto morale, ma un dovere politico e civile – continuano i pentastellati –.

Leggi anche Regione Puglia, disposizione di Emiliano a dirigenti e personale: stop a rapporti con rappresentanti del governo Netanyahu A causa del genocidio - Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, ha deciso di interrompere i rapporti con i rappresentanti del governo Netanyahu, citando il genocidio in corso.

