STMicroelectronics | l' incontro dell' azienda coi sindacati in Assolombarda ma non solo

Domani, martedì 3 giugno, i lavoratori di STMicroelectronics si riuniranno a Monza per un incontro cruciale con i sindacati. In un contesto di crescente attenzione verso il settore tecnologico e le sue sfide, questa discussione potrebbe segnare un punto di svolta per i diritti e le condizioni dei dipendenti. Rimanete sintonizzati: le decisioni di oggi potrebbero influenzare il futuro della filiera tech in Italia!

Domani è un giorno molto importante per i lavoratori della STMicroelectronics. Domani, martedì 3 giugno, alle 11 a Monza nella sede di Assolombarda si terrà un incontro con il coordinamento nazionale Rsu (Rappresentanze sindacali unitarie) degli stabilimenti del colosso mondiale dei. 🔗 Leggi su Monzatoday.it © Monzatoday.it - STMicroelectronics: l'incontro dell'azienda coi sindacati in Assolombarda (ma non solo)

Cosa riportano altre fonti

STMicroelectronics: prima ritiro degli esuberi ad Agrate e poi potrà partire discussione su Pdr; Stmicroelectronics, rottura in vista tra Italia e Francia?; STMicroelectronics, politici (bipartisan) uniti contro il piano industriale: che cosa chiedono all'azienda; StMicroelectronics, la mozione del Pd approvata all'unanimità in Consiglio Regionale. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

STMicroelectronics: il futuro dell'azienda italo-francese tra investimenti e 2800 esuberi

Si legge su hwupgrade.it: non è invece rimasto soddisfatto dalle rassicurazioni dell'azienda: "Il piano industriale presentato oggi da STMicroelectronics non ha fornito sufficienti garanzie sul futuro del sito di Agrate ...

Stmicroelectronics, rottura in vista tra Italia e Francia?

Lo riporta startmag.it: Secondo Il Sole 24 Ore, lo stallo in Stmicroelectronics Holding “potrebbe anche portare alla rottura di un sodalizio, quello tra Italia e Francia, che perdura dalla costituzione dal 1987, quando ...

STMicroelectronics, i sindacati: "Non si può costruire il futuro di un'azienda sulle incertezze del mercato"

Scrive monzatoday.it: Anche se nulla è ancora detto e l’azienda ha confermato la disponibilità a un nuovo incontro a giugno per la presentazione ... il valore del sito di Agrate e il futuro dell’industria lombarda. Siamo ...