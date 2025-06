Stipendio sparito finisce sul conto di una truffatrice nigeriana

In un'epoca in cui la sicurezza digitale è più importante che mai, la storia di una giovane truffatrice nigeriana che ha sottratto lo stipendio di un ignaro lavoratore ci ricorda i rischi quotidiani che tutti corriamo online. La clonazione della mail personale mette in luce quanto sia fondamentale proteggere le proprie informazioni. Questo episodio allarma, ma offre anche una lezione: difendere la propria privacy è un investimento cruciale nel mondo moderno!

Una donna 25enne di origini nigeriane è riuscita a risalire alla sua mail personale, clonandola, e facendosi accreditare il compenso. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Stipendio sparito finisce sul conto di una truffatrice nigeriana

