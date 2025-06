Stipendi troppo bassi e dazi USA minacciano l’economia italiana | l’allarme di Bankitalia

L’allerta di Bankitalia scuote l’Italia: stipendi stagnanti e la guerra dei dazi USA minacciano il nostro futuro economico. Fabio Panetta evidenzia un paradosso preoccupante: mentre il costo della vita cresce, i salari faticano a decollare, creando un circolo vizioso di frustrazione e incertezze. In un contesto globale sempre più competitivo, è fondamentale ripensare le strategie per rilanciare la crescita e garantire un futuro più roseo a tutti.

Bankitalia lancia un doppio allarme sull’economia italiana e su quella globale. Secondo il governatore Fabio Panetta, la guerra dei dazi innescata dagli Stati Uniti potrebbe compromettere la crescita economica mondiale, mentre in Italia il problema centrale resta la bassa crescita degli stipendi. Panetta sottolinea come questi fattori stiano alimentando incertezza, inflazione e una fiducia fragile . . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

