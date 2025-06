Stessa spiaggia stesso mare stesso degrado viaggio nella bomba di Lipari tra strutture a rischio crollo e abbandono

L'estate torna a Lipari, ma non è solo il sole a risplendere: la realtà presenta un volto amaro. Mentre la spiaggia di Porticello perde la “Bandiera blu”, il degrado avanza tra strutture a rischio crollo e abbandono. Questa situazione è emblematica di un trend preoccupante che affligge molte destinazioni turistiche italiane. La bellezza naturale merita di essere preservata. È tempo di agire, prima che sia troppo tardi!

Arriva l'estate, "stessa spiaggia, stesso mare.." e stesso degrado. Siamo a Lipari, capoluogo delle isole Eolie che ha da poco perso la “Bandiera blu”. La spiaggia di Porticello, una delle più belle dell'isola e sino ai primi anni dopo il Duemila, conosciuta anche per essere l'unica in cui era. 🔗 Leggi su Messinatoday.it © Messinatoday.it - Stessa spiaggia, stesso mare... stesso degrado, viaggio nella "bomba" di Lipari tra strutture a rischio crollo e abbandono

Approfondimenti da altre fonti

Stessa spiaggia, stesso mare... stesso degrado, viaggio nella bomba di Lipari tra strutture a rischio crollo e abbandono; Il balletto della Spiaggia n. 1 e il mancato solarium Europa; Balestrate conquista la Bandiera Verde 2025: spiagge a misura di bambino secondo i pediatri italiani; Prove spericolate. Vasco infiamma Bibione: Ci vediamo sabato a Torino. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Da sessant’anni stessa spiaggia, stesso mare

Riporta ilrestodelcarlino.it: Gianna Beltrame Gatti, ex maestra delle elementari, è rimasta sempre fedele anche alla stessa spiaggia, i Bagni 35 dove per i titolari Mirco e Leda è ormai una di famiglia e non una semplice ...

Chi è Piero Focaccia: moglie e vita privata del cantante di “Stessa spiaggia stesso mare”

Si legge su metropolitanmagazine.it: A sei anni di distanza da Stesso Spiaggia Stesso Mare bissa il grande successo con Permette Signora, che arriva alla finale de Un Disco per L’Estate 1970. Torna altre due volte al Festival di Sanremo: ...

Riccione, stessa spiaggia e stesso mare da ormai 40 anni

Da chiamamicitta.it: La consegna dell’omaggio, che Riccione riconosce alla lunga amicizia e all’affetto dei turisti verso la città, è avvenuta lo scorso fine settimana alla spiaggia 50 durante una piccola festa ...