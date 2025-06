Stefano De Martino e Angela Nasti la love story continua? I due pizzicati insieme in videochiamata VIDEO

Stefano De Martino e Angela Nasti stanno accendendo i riflettori su una nuova love story che tiene i fan con il fiato sospeso! Pizzicati in videochiamata, il loro scambio infuocato ha già conquistato il web. In un periodo in cui le relazioni digitali sono diventate la norma, la loro connessione sembra sfidare le distanze. Scopri cosa si nasconde dietro questo flirt, potrebbe sorprenderci tutti!

Sembra che tra Stefano De Martino e Angela Nasti ci sia davvero del tenero. I due pizzicati in videochiamata, il video diventa virale. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Stefano De Martino e Angela Nasti, la love story continua? I due pizzicati insieme in videochiamata (VIDEO)

Leggi anche Stefano De Martino, flirt in corso con una ex tronista? “Si divertono” - Stefano De Martino è al centro del gossip dopo una paparazzata con Angela Nasti, ex tronista di Uomini e Donne.

