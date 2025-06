Stefano De Martino e Angela Nasti è amore? Beccato in videochiamata con lei | la maglia del Napoli e il viaggio in auto

Stefano De Martino e Angela Nasti sono tornati a far vibrare i cuori dei fan! Beccati in videochiamata, il loro amore sembra risorgere tra una maglia del Napoli e un viaggio in auto. Un ritorno che si inserisce nel trend delle storie d’amore reinventate, dove il passato torna a bussare con forza. Riusciranno a scrivere un nuovo capitolo della loro storia? La curiosità è alle stelle!

Stefano De Martino e Angela Nasti di nuovo insieme, più o meno. Sono ormai mesi che i due si rincorrono e vengono avvistati più volte insieme prima a Napoli, poi in vacanza. La. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Stefano De Martino e Angela Nasti, è amore? Beccato in videochiamata con lei: la maglia del Napoli e il viaggio in auto

Leggi anche Stefano De Martino, flirt in corso con una ex tronista? “Si divertono” - Stefano De Martino è al centro del gossip dopo una paparazzata con Angela Nasti, ex tronista di Uomini e Donne.

Approfondimenti da altre fonti

Stefano De Martino dopo la vittoria del Napoli “Con Angela Nasti e il padre di lei”: l’indiscrezione; Stefano De Martino a Napoli con la fidanzata: ha conosciuto suo padre; Stefano De Martino e Gilda Ambrosio insieme a Miami, poi al concerto di Mahmood: archiviata Angela Nasti?; Stefano De Martino, svolta in amore: il gesto per la nuova fidanzata (c’entra il suocero). 🔗Su questo argomento da altre fonti

Stefano De Martino e Angela Nasti, è amore? Beccato in videochiamata con lei: la maglia del Napoli e il viaggio in auto

Si legge su msn.com: Stefano De Martino e Angela Nasti di nuovo insieme, più o meno. Sono ormai mesi che i due si rincorrono e vengono avvistati più ...

Stefano De Martino insieme ad Angela Nasti: la videochiamata, il Napoli e altri retroscena sulla storia

Secondo corrieredellosport.it: Il conduttore di Affari tuoi sempre più vicino alla cognata di Zaccagni: la liaison tra i due va avanti da settimane ...

Stefano De Martino beccato in videochiamata con Angela Nasti, il video dimostra che il flirt continua

Lo riporta fanpage.it: Angela Nasti, splendida influencer ed ex tronista di Unioni e Donne, starebbe facendo capitolare lo “scapolo d’oro” Stefano De Martino ...