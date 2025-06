Stefano De Martino conferma di essere fidanzato? Il gesto di lui e il video inedito

Stefano De Martino rompe il silenzio e conferma di essere fidanzato! Dopo un periodo di voci e supposizioni, il gesto affettuoso durante una videochiamata con Angela Nasti ha acceso i riflettori sulla sua vita sentimentale. In un contesto di celebri relazioni che spesso catturano l'attenzione del pubblico, questo nuovo legame segna un possibile cambio di rotta per il noto conduttore. Saranno solo chiacchiere o c'è davvero qualcosa di serio? Il gossip è pronto a scommetter

Stefano De Martino, da sempre molto riservato sulla sua vita privata, potrebbe finalmente non essere più single. Dopo due anni dalla fine del matrimonio con Belen Rodriguez, e una lunga serie di gossip infondati, arriva ora quello che sembra essere un indizio concreto: una videochiamata con Angela Nasti, ex tronista di Uomini e Donne e influencer napoletana. Il filmato, ripreso da un fan e diffuso sui social da Very Inutil People, sta facendo il giro del web e ha acceso i riflettori su quella che potrebbe essere la prima relazione ufficiale per il conduttore campano dopo la separazione. La possibile prova del fidanzamento di Stefano De Martino. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it © Anticipazionitv.it - Stefano De Martino conferma di essere fidanzato? Il gesto di lui e il video inedito

Stefano De Martino è al centro del gossip dopo una paparazzata con Angela Nasti, ex tronista di Uomini e Donne.

