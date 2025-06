Stefano De Martino beccato mentre videochiama la nuova fidanzata | il video che conferma il flirt

Stefano De Martino è di nuovo al centro del gossip! Beccato mentre videochiama la sua nuova fidanzata, il video sta facendo il giro del web. Un colpo di scena che conferma le voci di un flirt, alimentando l’interesse per le storie d’amore nel mondo dello spettacolo. In un’epoca in cui i social svelano ogni dettaglio delle nostre vite, chi sarà la fortunata? Curiosi di saperne di più?

Se ne parlava da giorni, c'erano tutti gli indizi social ma non c'era ancora stata una "prova schiacciante" che confermasse il nuovo flirt di Stefano De Martino, almeno finora. Ebbene sì perché c'è un video, che sui social è già diventato virale, che confermerebbe non solo che il conduttore di. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Stefano De Martino beccato mentre videochiama la nuova fidanzata: il video che conferma il flirt

Leggi anche Stefano De Martino, flirt in corso con una ex tronista? “Si divertono” - Stefano De Martino è al centro del gossip dopo una paparazzata con Angela Nasti, ex tronista di Uomini e Donne.

