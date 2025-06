Stefano De Martino beccato in videochiamata con Angela Nasti il video dimostra che il flirt continua

Stefano De Martino e Angela Nasti: un flirt che si fa sempre più intenso! La videochiamata tra i due, immortalata dai paparazzi, è la prova che l'ex tronista sta conquistando il cuore dello "scapolo d'oro". In un periodo in cui le relazioni sembrano evolversi a colpi di like e stories, questo incontro potrebbe essere l'inizio di una nuova storia d'amore. Resta da vedere se De Martino farà il grande passo!

Angela Nasti, splendida influencer ed ex tronista di Unioni e Donne, starebbe facendo capitolare lo “scapolo d’oro” Stefano De Martino. Dopo le foto dei due beccati insieme in macchina., è una videochiamata a svelare che il flirt continua. E pare che il conduttore Rai faccia sul serio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

