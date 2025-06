Stefano d’Albora nuovo Group Innovation Head di Ferrovie dello Stato

Stefano d’Albora entra in scena come Group Innovation Head di Ferrovie dello Stato Italiane, pronto a dare una spinta decisiva all'innovazione nel settore dei trasporti. In un momento in cui la digitalizzazione rappresenta la chiave per il futuro della mobilità, la sua esperienza potrebbe trasformare radicalmente l'intera rete ferroviaria. Un passo importante nel rendere il viaggio non solo più efficiente, ma anche più sostenibile. Restate sintonizzati!

Stefano d’Albora è nominato Group Innovation Head del gruppo Ferrovie dello Stato Italiane. In questo ruolo ha il compito di definire e guidare le strategie di innovazione e trasformazione digitale del Gruppo, in una fase cruciale per l’ammodernamento delle infrastrutture e dei servizi di mobilità. Con una solida esperienza nei settori Ica, pubblica amministrazione e relazioni istituzionali, d’Albora ha ricoperto incarichi di vertice in vari enti pubblici e ministeri. È stato responsabile di progetti di trasformazione digitale nella PA e in alcune società partecipate, Chief Information Officer al Ministero della Salute, direttore dei Sistemi Informativi della Rete Territoriale e direttore Customer Services in Poste Italiane. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

