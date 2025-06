Stefano Addeo tenta di togliersi la vita dopo la bufera per il post su Meloni | ‘Non ho retto all’accanimento’

La vicenda di Stefano Addeo riaccende il dibattito sul potere dei social e sull'impatto della pressione mediatica. Un post controverso, un gesto disperato: la sua storia è un monito su quanto le parole possano ferire e condurre a conseguenze estreme. In un'epoca in cui il confine tra opinione e attacco si fa sottile, è fondamentale riflettere su responsabilità e empatia. Quanti di noi sono pronti a misurare le proprie parole?

Il gesto estremo del professore di Cicciano. Ha detto di non aver retto alla pressione mediatica e di sentirsi “ crocifisso ” per il post pubblicato giorni fa su Facebook in cui augurava alla figlia di Giorgia Meloni il tragico destino di Martina Carbonaro, vittima di femminicidio ad Afragola. Stefano Addeo, docente di tedesco in un istituto superiore della provincia di Napoli, ha tentato oggi di togliersi la vita ingerendo un mix di psicofarmaci. Il tentativo di suicidio è avvenuto nella sua abitazione di Marigliano, poco dopo che lo stesso Addeo aveva avvertito la dirigente scolastica dell’istituto di Cicciano dove insegna. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Stefano Addeo tenta di togliersi la vita dopo la bufera per il post su Meloni: ‘Non ho retto all’accanimento’

