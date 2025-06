Stefano Addeo ha tentato il suicidio | il prof che ha augurato la morte alla figlia di Meloni ricoverato in codice rosso

Un gesto estremo che evidenzia l'acceso clima di tensione politica nel nostro Paese. Stefano Addeo, il professore di Marigliano, ha scelto di affrontare le conseguenze delle sue parole in modo drammatico. Questo episodio ci ricorda quanto l'odio e la polarizzazione possano influenzare la vita delle persone. È fondamentale riflettere su come le parole pesino nel dibattito pubblico e sulla necessità di un confronto più civile e rispettoso.

Ha tentato il suicidio il professore di Marigliano autore del post pubblicato su Facebook con il quale ha rivolto parole d'odio alla figlia della premier Giorgia Meloni a cui ha. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Stefano Addeo ha tentato il suicidio: il prof che ha augurato la morte alla figlia di Meloni ricoverato in codice rosso

Leggi anche Stefano Addeo, il prof campano si scusa per gli insulti alla figlia di Giorgia Meloni: «È stato un gesto stupido, scritto d'impulso» - Stefano Addeo, il professore campano coinvolto in una polemica per insulti alla figlia di Giorgia Meloni, ha chiesto scusa, definendo il suo gesto "stupido e impulsivo".

Altre fonti ne stanno dando notizia

Il caso Addeo: polemiche per il post choc su Facebook, ecco la difesa poco ‘intelligente’ del Prof campano; Furti alla stazione di Milano Centrale, auricolari e cenni d'intesa: così agivano i ladri, due arresti; Lavrov: i droni di Kiev tentativo di interrompere negoziati; Omicidio - suicidio a Napoli, morta pure Daniela Strazzullo: era stata colpita dalla compagna Ilaria Capezzuto. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Il prof del post contro la figlia della Meloni ha tentato il suicidio. Avrebbe ingerito un mix di alcol e farmaci: è ricoverato in codice rosso

Secondo gazzettadelsud.it: Stefano Addeo, 65 anni, docente di lingua tedesca in un liceo della provincia di Napoli, è attualmente ricoverato in gravi condizioni all’ospedale di Nola ...

Il prof delle minacce social alla figlia di Meloni ha tentato il suicidio: “Ha ingerito pillole e alcol”

Segnala napoli.repubblica.it: Stefano Addeo, il 65enne professore di Tedesco in un liceo della provincia di Napoli che nei giorni scorsi aveva pubblicato un post social dal contenuto minaccioso all’indirizzo della figlia della pre ...

Il prof Addeo incolpa Chat GPT per le minacce alla figlia di Giorgia Meloni

Come scrive vanityfair.it: A Repubblica, il professore ha dichiarato: «Sono dipinto come un mostro, ma quel post è lontano dalla mia morale. Me ne assumo la responsabilità. Ma ora sono spaventato: mi minacciano, non posso ...