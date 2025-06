Stefano Addeo ha tentato il suicidio | il prof che ha augurato la morte alla figlia di Meloni ricoverato dopo aver assunto farmaci

Stefano Addeo, il professore che ha scatenato indignazione con le sue dichiarazioni contro la figlia della premier Meloni, è ora ricoverato dopo aver tentato il suicidio. Questo drammatico gesto solleva interrogativi su come le tensioni politiche possano influenzare la salute mentale. In un'epoca di polarizzazione, è fondamentale riflettere sull'importanza del dialogo e del rispetto. Cosa può insegnarci questa vicenda sul costo emotivo dell'odio?

Stefano Addeo, il professore di Marigliano (Napoli) che ha pubblicato il post in cui ha augura la morte alla figlia della premier Giorgia Meloni, ha tentato il suicidio. L'uomo, 65 anni,. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Stefano Addeo ha tentato il suicidio: il prof che ha augurato la morte alla figlia di Meloni ricoverato dopo aver assunto farmaci

Leggi anche Stefano Addeo, il prof campano si scusa per gli insulti alla figlia di Giorgia Meloni: «È stato un gesto stupido, scritto d'impulso» - Stefano Addeo, il professore campano coinvolto in una polemica per insulti alla figlia di Giorgia Meloni, ha chiesto scusa, definendo il suo gesto "stupido e impulsivo".

Stefano Addeo ha tentato il suicidio: il prof che ha augurato la morte alla figlia di Meloni ricoverato in codice rosso

Minacce alla figlia della Meloni: il professore 'hater' ha tentato il suicidio, non è in pericolo

Il professore del post contro la figlia di Meloni ricoverato in ospedale: “Ha tentato il suicidio”

