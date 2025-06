Stefano Addeo | Come ho scritto il post sulla figlia di Meloni sconcertante

Stefano Addeo, insegnante di tedesco, ha catturato l'attenzione del pubblico con un gesto controverso: un post contro Giorgia Meloni creato dall'intelligenza artificiale. Questo episodio solleva interrogativi sull'uso della tecnologia nella comunicazione politica e sulla responsabilità individuale nel mondo digitale. Addeo riconosce la sua imprudenza, rivelando come la superficialità possa avere conseguenze in un'epoca in cui ogni parola conta. Una riflessione necessaria sul confine tra libertà di espressione

Stefano Addeo, 65 anni, insegnante di tedesco a Cicciano, in provincia di Napoli, racconta il suo gesto che ha fatto parecchio discutere: un post contro Giorgia Meloni, generato dall’intelligenza artificiale su sua richiesta. "Ho chiesto un messaggio contro Meloni, senza pensare. È uscito un testo duro, che ho pubblicato con superficialità la sera e rimosso la mattina dopo, quando ho capito che era troppo offensivo. Ma qualcuno lo aveva già salvato e diffuso, fino a Roma", spiega. Il messaggio, breve ma pesante, augurava alla figlia di Meloni la stessa tragica sorte di Martina Carbonaro, la 14enne uccisa dal suo ex a colpi di pietra nel Napoletano. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Stefano Addeo: "Come ho scritto il post sulla figlia di Meloni", sconcertante

Leggi anche Stefano Addeo, il prof campano si scusa per gli insulti alla figlia di Giorgia Meloni: «È stato un gesto stupido, scritto d'impulso» - Stefano Addeo, il professore campano coinvolto in una polemica per insulti alla figlia di Giorgia Meloni, ha chiesto scusa, definendo il suo gesto "stupido e impulsivo".

