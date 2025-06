Stava per lasciarsi cadere dal viadotto | poliziotto eroe salva la vita di una donna

Un gesto eroico che ricorda quanto sia fondamentale il coraggio nella nostra società. A pochi giorni da un altro salvataggio, un poliziotto ha strappato una giovane donna alla disperazione, intervenendo tempestivamente su un viadotto della statale 115. In un'epoca in cui il benessere mentale è al centro del dibattito pubblico, questi atti di altruismo ci ricordano che la speranza e la solidarietà possono ancora prevalere. Un applauso agli eroi in divisa!

È il secondo, nel giro di pochi giorni. Poliziotti eroi, perché riescono a salvare vite, alla questura di Agrigento. Scavalca il guardrail e minaccia di gettarsi di sotto: 22enne salvato in extremis Questa volta è successo lungo la statale 115, in uno dei viadotti fra la città dei Templi e. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it © Agrigentonotizie.it - Stava per lasciarsi cadere dal viadotto: poliziotto eroe salva la vita di una donna

Se ne parla anche su altri siti

Un operaio muore cadendo dal viadotto della A6

Da rainews.it: Infortunio mortale in un cantiere della A6. Un operaio di 29 anni, Mbow Ousrisme, di origine africana e residente a Novara stava lavorando sul viadotto, tra Altare e Carcare, quando è caduto ...

Voleva far cadere auto da viadotto

Scrive ansa.it: In risposta il 49enne avrebbe speronato la Renault tamponandola per farla cadere dal viadotto da un'altezza di diversi metri. Rimasero feriti leggermente i due ragazzini e la madre.