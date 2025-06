Stati Uniti molotov sul corteo pro-Israele | sei feriti

In un clima di crescente tensione internazionale, sei persone sono state ferite durante un attacco ai danni di un corteo pro-Israele a Boulder, Colorado. L'FBI parla di "attacco terroristico mirato", evidenziando come il dibattito su conflitti lontani stia degenerando in violenza anche nelle nostre città. Questo episodio sottolinea l'urgenza di riflessioni profonde su come gestire le diverse opinioni in un mondo sempre più polarizzato. La strada per la pace è più intricata che mai.

Sei persone sono rimaste ferite in quello che l’Fbi ha subito definito “un attacco terroristico mirato” contro una manifestazione che, da fine 2023, si tiene ogni domenica a Boulder, Colorado, . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Stati Uniti, molotov sul corteo pro-Israele: sei feriti

