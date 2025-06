Statale Sempione aperto il tracciato rivisto

È finalmente aperto il nuovo tracciato della statale 33 del Sempione, un passo cruciale nel potenziamento delle infrastrutture lombarde. Questo progetto non solo migliora il collegamento tra Gallarate e Casorate Sempione, ma si inserisce in una visione più ampia di sviluppo che include anche il nuovo collegamento ferroviario per Malpensa. Un segnale positivo per la mobilità del futuro e per la crescita economica della regione!

CASORATE SEMPIONE (Varese) È aperto al traffico il nuovo tracciato della statale 33 del Sempione tra Gallarate e Casorate Sempione, opera inserita nel più ampio progetto per la realizzazione del nuovo collegamento ferroviario dal Terminal 2 di Malpensa alla linea Rfi all’altezza di Gallarate. L’apertura al traffico del “nuovo Sempione“ era prevista a metà aprile poi slittata per le avverse condizioni meteo che avevano causato ritardi. Dall’altro giorno si circola lungo il nuovo tratto, definitivo, della statale il cui spostamento è stato necessario in funzione della realizzazione del nuovo collegamento ferroviario. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Statale Sempione, aperto il tracciato rivisto

Cosa riportano altre fonti

Statale Sempione, aperto il tracciato rivisto; Da venerdì verrà aperto il nuovo tracciato del Sempione tra Gallarate e Casorate; Aperto il “nuovo” Sempione tra Casorate e Gallarate. Lavori in corso; Statale della Malpensa chiude per una giornata il ponte sul Ticino a Varallo Pombia. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Statale Sempione, aperto il tracciato rivisto

Si legge su ilgiorno.it: CASORATE SEMPIONE (Varese)È aperto al traffico il nuovo tracciato della statale 33 del Sempione tra Gallarate e Casorate Sempione, opera inserita nel più ampio progetto per la realizzazione del nuovo ...

Da venerdì verrà aperto il nuovo tracciato del Sempione tra Gallarate e Casorate

varesenews.it scrive: Dal pomeriggio del 30 maggio scattano limitazioni e poi chiusura al traffico sulla Statale, per consentire l'allacciamento del nuovo percorso, realizzato nell'ambito del progetto della nuova ferrovia ...

Nuovo Sempione, tracciato definitivo quasi pronto

Segnala varesenews.it: La “Variante di transizione” – come detto – era stata aperta alla fine dell’autunno del 2023, per assicurare la continuità del tracciato della Statale del Sempione e insieme la costruzione del ...