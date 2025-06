Stasera Alberto Angela con lo speciale Ulisse ricorda la tragedia nucleare di Hiroshima e Nagasaki

Questa sera, Alberto Angela ci conduce in un viaggio indimenticabile con lo speciale "Ulisse", per ricordare i 80 anni dalla tragedia nucleare di Hiroshima e Nagasaki. Attraverso testimonianze e ricostruzioni storiche, rivivremo quei momenti che segnarono un'epoca e misero in discussione il nostro futuro. Un'occasione imperdibile per riflettere sulle conseguenze dell'umanità e sulla ricerca della pace in un mondo ancora segnato da conflitti.

Sono trascorsi 80 anni dallo sgancio delle due bombe atomiche. Testimonianze e ricostruzioni storiche portano a quei giorni che cambiarono il mondo. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Stasera Alberto Angela con lo speciale Ulisse ricorda la tragedia nucleare di Hiroshima e Nagasaki

Nel corso di questa puntata speciale si ascolteranno anche le voci degli hibakusha, i sopravvissuti delle due bombe atomiche

