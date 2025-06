Starmer rafforza la linea anti-Russia | Dobbiamo essere pronti alla guerra

Keir Starmer alza la voce contro Mosca, dichiarando che la preparazione è la chiave per evitare conflitti. La sua nuova strategia militare, presentata in Scozia, riflette una crescente tensione globale e un’urgente necessità di sicurezza collettiva. In un mondo in cui l’incertezza regna sovrana, il Regno Unito si schiera in prima linea. Un punto interessante? La capacità di una nazione di affrontare le sfide esterne dipende sempre più dalla sua unità interna.

“Se vogliamo scoraggiare un conflitto, il miglior modo è prepararsi a un conflitto “. Con questa formula Keir Starmer ha formalizzato la preannunciata revisione della strategia militare e di difesa del Regno Unito rivolgendola in primis verso “la minaccia” attribuita a Mosca. Il primo ministro ha illustrato la nuova strategia in Scozia, sede della base di sommergibili che rappresentano oggi l’intero deterrente nucleare britannico. Previsti fra l’altro negli anni 12 nuovi sottomarini a propulsione atomica, investimenti miliardari in munizioni e un comando per il coordinamento di cyberattacchi anti Russia e Cina. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Starmer rafforza la linea anti-Russia: “Dobbiamo essere pronti alla guerra”

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Starmer rafforza linea anti-Russia, 'prepararsi alla guerra'

Lo riporta msn.com: Il Regno Unito formalizza la preannunciata revisione della sua strategia militare e di difesa rivolgendola in primis verso "la minaccia" attribuita a Mosca per essere "pronto" a un ipotetico scenario ...

«Prepararsi alla guerra». Il premier inglese Starmer rafforza la linea anti-Russia

Riporta msn.com: Il Regno Unito formalizza la preannunciata revisione della sua strategia militare e di difesa rivolgendola in primis verso «la minaccia» attribuita a Mosca per essere «pronto» a un ipotetico scenario ...

Brexit, Starmer cede sulla mobilità giovanile: gli under 30 europei potranno lavorare e studiare

Segnala repubblica.it: Nonostante la dura stretta sull’immigrazione, il premier britannico apre per la prima volta agli under 30 dell’Unione, che potranno lavorare e studiare ...