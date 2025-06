Star Wars Mark Hamill esclude il ritorno | Ho fatto il mio tempo grazie a George Lucas

Mark Hamill chiude definitivamente la porta al suo ritorno in Star Wars, affermando: "Spazio ai nuovi personaggi". Un’affermazione che risuona nel contesto del rinnovamento delle saghe cinematografiche, dove le icone lasciano il posto a nuove storie. In un'epoca in cui il nostalgico e il fresco si sfidano, Hamill ci ricorda che a volte è meglio voltare pagina. E chissà , magari la Forza sarà con noi anche senza di lui!

Intervistato da Comicbook.com, Mark Hamill ha escluso di tornare nella saga di Star Wars come Luke Skywalker, in qualsiasi forma, anziana o giovane via performance capture ringiovanimento digitale. Basta cosĂŹ, davvero: "Spazio ai nuovi personaggi." E non fa mancare un'altra delle sue battute. 🔗 Leggi su Comingsoon.it Š Comingsoon.it - Star Wars, Mark Hamill esclude il ritorno: "Ho fatto il mio tempo, grazie a George Lucas"

