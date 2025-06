Stankovic torna all’Inter Un ringraziamento al Lucerna | Nel mio cuore!

Aleksandar Stankovic torna a casa, all’Inter, dopo un'avventura emozionante al Lucerna. Il suo ringraziamento è più di una semplice formalità: rappresenta il legame che si crea tra un giocatore e la squadra che lo ospita. In un calcio sempre più globalizzato, storie come la sua ci ricordano quanto siano importanti le esperienze all'estero. Ora, il suo obiettivo è brillare ai prossimi Mondiali per Club. È solo l'inizio di una nuova era!

Stankovic, di ritorno all’Inter dopo la brillante annata in prestito al Lucerna, ha voluto ringraziare gli svizzeri per le emozioni vissute insieme. IL FUTURO – Aleksandar Stankovic dovrebbe far parte della rosa dell’Inter che si presenterà al prossimo Mondiale per Club. Il calciatore serbo, di ritorno in Italia dopo l’esperienza al Lucerna, potrà dunque essere tastato in occasione della massima competizione intercontinentale per Club. Così da decidere, anche sulla base di quello che sarà l’allenatore dei nerazzurri nella prossima stagione, la soluzione migliore per il futuro del classe 2005. Stankovic, dal Lucerna all’Inter. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Stankovic torna all’Inter. Un ringraziamento al Lucerna: «Nel mio cuore!»

Leggi anche Aleksandar Stankovic saluta il Lucerna e torna all’Inter, il messaggio social: «Ti sei guadagnato un posto nel mio cuore» – VIDEO - Aleksandar Stankovic saluta il Lucerna e si prepara a tornare all'Inter, lasciando un messaggio d'affetto per la sua avventura svizzera.

Cosa riportano altre fonti

DALLA SVIZZERA - Inter, controriscatto per Aleksandar Stankovic, ma non resterà

napolimagazine.com scrive: Il Lucerna riscatterà il centrocampista Aleksandar Stankovic per 1,6 milioni di euro ma l'Inter farà scattare il controriscatto per altri 1,6 milioni. Il classe 2005, però, non dovrebbe restare in ner ...

Stankovic frena l'Inter, solo 0-0 in casa della Samp: il Napoli ringrazia e vola a +15

Lo riporta ilmessaggero.it: LA PARTITA - Oltre a scegliere Acerbi per la difesa e Calhanoglu per la regia, Inzaghi torna ad affidarsi ... fornisce gli esiti attesi da Stankovic. L’Inter ci prova anche con le palle inattive ...

Stankovic ritrova l'Inter, passato non si cancella

Come scrive ansa.it: Così il tecnico della Sampdoria Dejan Stankovic ai canali ufficiali del club commenta la sfida a San Siro in programma domani contro l'Inter. Un tuffo nel passato visto che da calciatore aveva ...