Stangata per i furbetti del parcheggio | 70 multe ogni giorno

Rimini Wellness si trasforma in un incubo per i furbetti del parcheggio: ben 70 multe al giorno per chi ha osato trasgredire. Con l'aumento di eventi e manifestazioni, il rispetto delle regole diventa cruciale. Gli agenti della polizia municipale vigilano senza pietà , dimostrando che la tolleranza è finita. Un avviso chiaro: il parcheggio va rispettato! Non lasciarti sorprendere, il tuo smartphone potrebbe costarti caro se non sei attento!

È stato un Rimini Wellness amaro per chi in questi giorni ha scelto di parcheggiare la propria automobile nelle aree verdi vicino alla fiera di Rimini e non nel parcheggio della fiera stessa. Nell’arco di tutte le giornate infatti gli agenti della polizia municipale di Rimini si sono attivati per perlustrare le zone limitrofe alla fiera. Un’attività che ha portato gli agenti a ravvisare parcheggi irregolari da parte degli ospiti della kermesse sportiva per 144 multe almeno (questo il numero di quelle elevate da venerdì a ieri), un dato a cui si aggiungeranno anche le sanzioni del pomeriggio. Si tratta di una media di 70 multe al dì per chi, anziché usufruire del parcheggio interno alla fiera, ha preferito sostare sulle aree verdi limitrofe, infrangendo le regole e vedendosi recapitare una sanzione anche di 200 euro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Stangata per i furbetti del parcheggio: 70 multe ogni giorno

Se ne parla anche su altri siti

Stangata per i furbetti del parcheggio: 70 multe ogni giorno. 🔗Cosa riportano altre fonti

Stangata per i furbetti del parcheggio: 70 multe ogni giorno

Da ilrestodelcarlino.it: È stato un Rimini Wellness amaro per chi in questi giorni ha scelto di parcheggiare la propria automobile nelle ...

Stangata per la sosta selvaggia. A fine giugno si attiva ’Cerberino’

Come scrive msn.com: Test in corso per il sistema che rileva i furbetti del parcheggio: il software è in grado di leggere le targhe ...

Conad Soste lunghe Stangata per i furbetti

Secondo lanazione.it: I cartelli esplicativi della nuova regolamentazione sono ben evidenti agli ingressi del parcheggio con i riferimenti di legge chiaramente leggibili. Non ci sono colonnine per fare un biglietto.