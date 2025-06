Stagione ciclistica Toscana | dominio di quattro società nelle varie categorie

Con la chiusura di maggio, la stagione ciclistica toscana mostra il suo volto: quattro società dominanti, una per categoria. Un trionfo che non passa inosservato nel panorama sportivo regionale, dove il ciclismo sta tornando a riaccendere gli animi post-pandemia. L'Hopplà fiorentino, il Team Vangi Calenzano, Iperfinish e Coltano Grube sono i nomi da tenere d'occhio. Chi sarà il prossimo campione? La sfida è appena iniziata!

Con la fine del mese di maggio si è chiuso un terzo della stagione ciclistica in Toscana che ha visto indiscusse protagoniste quattro società, una per categoria. Fra i dilettanti élite e under 23 il riferimento è al gruppo fiorentino Hopplà, negli juniores al Team Vangi Calenzano, negli allievi alla Iperfinish, e negli esordienti alla Coltano Grube. Quattro società delle quali tre fiorentine che hanno vinto complessivamente 37 gare e che hanno lasciato poco alle altre formazioni. Per il Team Hopplà del patron Claudio Lastrucci e diretto da Stefano Roncalli i successi sono già sette con i tre di Manenti, e la doppietta di Lorello e Bruno.

