Stadio ritiro e Serie B | D’Agostino traccia la rotta dell’Avellino tra certezze e attese

Angelo Antonio D’Agostino, patron dell’Avellino, lancia segnali di ottimismo sul futuro. Mentre il mondo del calcio si prepara a una stagione avvincente, la situazione dello stadio sembra delinearsi positivamente. Con i lavori previsti per la metà di luglio, l’Avellino punta a tornare protagonista in Serie B. Un passo fondamentale che non solo riaccende le speranze dei tifosi, ma segna anche un cambiamento significativo nel panorama calcistico italiano. Rimanete sintonizzati!

Tempo di lettura: 2 minuti Angelo Antonio D'Agostino ha fatto il punto sulla situazione dello stadio e sulla programmazione della prossima stagione. "Da quello che leggo sembrano procedere bene – ha spiegato il patron –. Le gare sono state assegnate, credo si stiano facendo gli ultimi adempimenti. Entro massimo il 20 luglio i lavori dovrebbero essere consegnati, per poi passare agli step necessari all'omologazione, altrimenti rischiamo di non farcela con i tempi". C'è ancora incertezza sulla data d'inizio del campionato: "In Serie B c'è un po' di confusione, non si sa se si parte il 22 agosto o qualche giorno dopo.

