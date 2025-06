Stadio della Roma Marino boccia Pietralata | Si faccia nell' area degli ex Mercati Generali

L'ex sindaco Ignazio Marino riaccende il dibattito sul futuro dello stadio della Roma, proponendo un'alternativa agli scottanti piani di Pietralata. La sua visione? Un impianto di proprietà , ma posizionato negli ex mercati generali, in una zona strategica per la città . Questo rilancia la questione del riutilizzo degli spazi urbani abbandonati, un tema sempre più centrale nelle discussioni sulla rigenerazione urbana. Sarà questa la chiave per un nuovo volto della capitale?

Sì ad  uno stadio di proprietà dell'As Roma, ma non nella zona di Pietralata. È questa, in sintesi, la posizione che l'ex sindaco di Roma Ignazio Marino ha espresso a margine di un sopralluogo in via degli Aromi. Sì allo stadio no a Pietralata "Tutti lo sanno: io lo stadio della Roma lo.

