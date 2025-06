Ss67 ancora bufera sull’autovelox Il giudice annulla un’altra multa

L’autovelox di Montelupo continua a far discutere: un giudice ha annullato un’altra multa, riaccendendo le polemiche che da anni infiammano l'Empolese Valdelsa. In un’epoca in cui la mobilità sostenibile è al centro del dibattito, questo caso ci ricorda quanto sia cruciale il dialogo tra sicurezza stradale e giustizia. Un tema che tocca tutti noi, perché la strada è un luogo di libertà, ma anche di responsabilità. Chi avrà ragione

Empolese Valdelsa, 2 giugno 2025 – I tempi cambiano, inesorabilmente (per parafrasare il grande Bob Dylan). Ma c'è sempre qualcosa che non cambia. È la polemica annosa sull'autovelox di Montelupo. Ormai una categoria del pensiero, posto che ormai si entra nell'ordine dei decenni di vita e qualcuno che se ne interessava da più giovane adesso ha i capelli bianchi. Il fatto: il Giudice di pace di Empoli ha annullato di recente un verbale per una multa derivata da eccesso di velocità dinanzi al misuratore sulla Ss 67 Tosco Romagnola, a Montelupo Fiorentino. L'Unione, cui da anni afferisce tutta l'attività della polizia municipale, ha deciso di fare ricorso in appello, dando mandato di agire al proprio presidente Alessio Mugnaini.

