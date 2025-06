Squid game chiude con la stagione 3 dopo il successo nel 2024-25

Squid Game chiude in bellezza con la terza stagione, confermandosi un fenomeno globale! Nel 2024-2025, la serie ha nuovamente catturato l'attenzione di milioni, dominando le classifiche Netflix. Questo successo non è solo merito della trama avvincente, ma riflette un crescente interesse per le produzioni asiatiche nel panorama televisivo internazionale. Scopriremo come il genio di Hwang Dong-hyuk saprà ancora sorprenderci!

Il successo di Squid Game si conferma ancora una volta nel panorama televisivo internazionale, grazie ai risultati ottenuti nella stagione 2024-2025. La serie coreana, creata da Hwang Dong-hyuk, ha attirato un vasto pubblico e dominato le classifiche di visualizzazione sulla piattaforma Netflix. Con l'arrivo della sua terza stagione prevista per il 27 giugno 2025, si conclude un ciclo che ha segnato profondamente il genere drammatico e thriller. Questo articolo analizza i dettagli più significativi riguardanti la serie, dal suo impatto globale alle motivazioni dietro la decisione di concludere la narrazione con questa ultima stagione.

