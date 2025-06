Spray al peperoncino al Luna park Ragazzi nel panico con gli occhi rossi | Mio figlio in lacrime mi cercava

Una serata di divertimento al Luna Park di Ravarino si è trasformata in un incubo: uno spray al peperoncino ha colpito i visitatori, scatenando panico e disperazione. Una notizia che ci fa riflettere sull'importanza della sicurezza nei luoghi di svago, soprattutto per le famiglie. In un contesto dove la socialità sta tornando prepotentemente protagonista post-pandemia, episodi come questi non devono rovinare la gioia delle uscite estive. Cosa possiamo fare per prevenire simili eventi?

Modena, 2 giugno 2025 – Momenti di panico e sconcerto sabato sera al Luna park di Ravarino quando dagli autoscontri, qualcuno ha spruzzato dello spray al peperoncino. Una serata iniziata come tante altre, tra luci colorate e giostre, moltissimi giovani e famiglie. Verso le 22.30, all’inizio del giro sulle macchinine degli autoscontri, come di consueto è stato attivato il ‘fumo’ per scenografia: in quel momento c’è stato chi (alcuni presenti dicono un paio di ragazzi) ha spruzzato dello spray urticante che, mescolandosi con il fumo, si è diffuso velocemente e dappertutto sulla pista. “Avevo accompagnato mio figlio tredicenne con un suo amico – racconta una mamma del luogo –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Spray al peperoncino al Luna park. Ragazzi nel panico con gli occhi rossi: “Mio figlio in lacrime mi cercava”

Leggi anche Studenti intossicati dallo spray al peperoncino: è la seconda volta in pochi giorni - Un nuovo episodio di intossicazione da spray al peperoncino ha colpito l'istituto "Mariano Fortuny" di Brescia, segnando la seconda volta in pochi giorni.

Ne parlano su altre fonti

Spray al peperoncino al Luna park. Ragazzi nel panico con gli occhi rossi: “Mio figlio in lacrime mi cercava”. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Spray al peperoncino in classe per saltare l’interrogazione: il caso in una scuola toscana

msn.com scrive: PONTEDERA. Momenti di scompiglio, l’altra mattina, in una classe di un istituto superiore al villaggio scolastico di Pontedera. Una studentessa del biennio ha spruzzato una bomboletta di spray ...

Roncola e spray al peperoncino, aggredito addetto sicurezza

Da msn.com: (ANSA) - PERUGIA, 04 MAG - Avevano una roncola e uno spray al peperoncino due uomini travisati che insieme ad altri nella notte tra sabato e domenica hanno dato vita a una "violenta" aggressione ...

È legale lo spray al peperoncino?

Come scrive money.it: Lo spray al peperoncino può essere un valido strumento di autodifesa, perché consente di distrarre l’aggressore, colpito dalla sostanza urticante, per fuggire o chiedere aiuto. La piccola confezione ...