Spray al peperoncino al luna park Attimi di panico a Ravarino

Attimi di panico al luna park di Ravarino, dove un innocuo divertimento si è trasformato in una spiacevole esperienza. La "nebbia" degli autoscontri ha fatto da sfondo a un episodio inquietante: spray al peperoncino spruzzato tra le giostre ha causato il panico. Questo evento mette in luce un trend preoccupante nei luoghi di svago, dove la sicurezza non può essere un optional. È fondamentale ripristinare serenità e divertimento per tutti!

Attimi di paura al luna park di Ravarino dove intorno alle ore 22.30 di domenica sera quando si è attivata la classica "nebbia" degli autoscontri sembrerebbe che qualche ragazzo abbia anche spruzzato dello spray al peperoncino. In pochi attimi la sostanza urticante ai è diffusa su tutta la pista. 🔗 Leggi su Modenatoday.it © Modenatoday.it - Spray al peperoncino al luna park. Attimi di panico a Ravarino

Secondo msn.com: Paura sulla pista degli autoscontri a Ravarino. Il gas urticante si è sparso con il fumo della scenografia. Una mamma terrorizzata: “Alcuni giovani sono svenuti. Non è accettabile che succedano cose d ...

Segnala msn.com: RAVARINO. Spray al peperoncino spruzzato in pista mentre ragazzini e ragazzi si stanno divertendo in quello che doveva essere solo un sabato sera di relax. E invece sono arrivati carabinieri e ambulan ...

