Spostano la vera bambola di Annabelle e si scatena una serie di disastrosi eventi | Nelle stesse ore c’è stato un incendio e un’evasione carceraria

La vera bambola di Annabelle è stata spostata e, incredibilmente, si sono scatenati eventi disastrosi: un incendio e un'evasione carceraria a New Orleans. Coincidenze o segni del paranormale? Questo episodio accende il dibattito su come la cultura pop influenzi le percezioni del mistero e dell'ignoto. Un invito a riflettere: quanto possiamo affidarci al caso, quando si parla di superstizione e leggende metropolitane?

Durante una tappa a New Orleans, la vera bambola “Annabelle”, celebre per la sua storia legata a presunti fenomeni paranormali, è finita al centro di nuove teorie del complotto. La sua presenza nella città è coincisa con un vasto incendio e un’ evasione carceraria e questo ha scatenato l’immaginazione online. Ma il proprietario del museo dov’è custodita, Tony Spera, ha voluto chiarire subito: “La bambola non è mai sfuggita al nostro controllo. Prendiamo precauzioni estreme quando la maneggiamo o la trasportiamo”. Secondo quanto raccontato, Annabelle, una semplice bambola Raggedy Ann, poi romanzata e trasformata nella versione cinematografica della saga “The Conjuring”, è stata mostrata a New Orleans il 13 e 14 maggio presso l’ufficio di Ghost City Tours. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it