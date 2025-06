Sport in tv oggi lunedì 2 giugno | orari e programma Dove vedere gli eventi in streaming

Oggi, lunedì 2 giugno, non è solo la Festa della Repubblica Italiana, ma anche una giornata da segnare sul calendario degli appassionati di sport! Il Roland Garros accende i riflettori su Jannik Sinner, pronto a lottare contro Andrey Rublev nella serata del Philippe Chatrier. Un match che promette emozioni forti e potrebbe segnare un nuovo capitolo nella carriera del giovane talento azzurro. Non perdere l'occasione di seguire ogni colpo!

Quest’oggi, lunedì 2 giugno, si celebra la Festa della Repubblica Italiana ma lo sport non si ferma e presenta diversi appuntamenti di rilievo da seguire per tutta la giornata. In evidenza ovviamente il Roland Garros, con il numero uno al mondo Jannik Sinner che scende in campo sul Philippe Chatrier nella sessione serale contro il russo Andrey Rublev per andare a caccia di un posto ai quarti di finale. Spazio anche ai doppi azzurri ancora in lizza sulla terra rossa parigina: le campionesse olimpiche Jasmine Paolini e Sara Errani al femminile, Andrea Vavassori e Simone Bolelli al maschile ed il binomio composto da Errani e Vavassori nel misto. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Sport in tv oggi (lunedì 2 giugno): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

