Sport in tv lunedì 2 giugno | programma e orari di tutti gli eventi

Lunedì 2 giugno si colora di sport! Gli appassionati potranno seguire il talentuoso Jannik Sinner al Roland Garros, pronto a sfidare Andrey Rublev in un match che promette scintille. Ma non finisce qui: in serata, il Palio della Quercia a Rovereto porterà l'atletica sotto i riflettori. Un invito a vivere una giornata avvincente, dove ogni gara racconta storie di passione e determinazione. Non perdere questi eventi imperdibili!

Lunedì 2 giugno si presenta ricco di eventi di sport in tv fin dalla mattina: occhi sul Roland Garros, dove il numero uno al mondo Jannik Sinner scende in campo contro il russo Andrey Rublev. In serata da non perdere su Sportface Tv il prestigioso Palio della Quercia, meeting di atletica in programma a Rovereto.

