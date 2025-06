Split Fiction | Amazon pronta ad acquisire i diritti del film

Amazon si prepara a fare il grande salto nel mondo del cinema con l'acquisizione dei diritti di "Split Fiction", un film che promette di catapultare l'adrenalina del videogioco sul grande schermo. Con Jon M. Chu alla regia e Sydney Sweeney coinvolta in prima persona, questa pellicola potrebbe rappresentare una fusione perfetta tra intrattenimento digitale e narrazione cinematografica. Riuscirà a conquistare anche il pubblico più scettico? La curiosità è alle stelle!

Il film tratto dal videogame Split Fiction potrebbe essere prodotto sotto il marchio Amazon MGM Studios, almeno secondo le ultime indiscrezioni dalla rete. Nato sotto i migliori auspici, con Jon M. Chu in cabina di regia e Sydney Sweeney in quella produttiva (e anche interprete?), l’adattamento cinematografico del videogame di successo Split Fiction potrebbe aver trovato in Amazon lo studio hollywoodiano giusto. A segnalare il possibile accordo di acquisizione, si parla di una cifra vicina ai 2 milioni di dollari, è stato quest’oggi un articolo di Deadline. L’acquisizione, semmai venisse confermata nei prossimi giorni, andrebbe a consolidare il rapporto tra la stessa Amazon MGM Studios e Hazelight Studios (la società che produce il gioco), partito lo ricordiamo con l’accordo per portare al cinema Takes Two, altro titolo di punta dello studios videoludico. 🔗 Leggi su Universalmovies.it