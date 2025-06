Split Fiction | Amazon ottiene i diritti del film con star Sydney Sweeney?

Amazon MGM Studios si prepara a conquistare il grande schermo con "Split Fiction", l'adattamento cinematografico del celebre videogioco. Con la talentuosa Sydney Sweeney nei panni della protagonista e la regia di Jon M. Chu, il film promette di unire il fascino del gaming alla magia del cinema. In un'epoca in cui i videogiochi dominano la cultura pop, questa pellicola potrebbe segnare un punto di svolta nel panorama dell'intrattenimento. Non perdere l'occasione di scoprire come si

Amazon MGM Studios sarebbe vicina a ottenere l'accordo necessario a portare nelle sale Split Fiction, l'adattamento cinematografico del popolare videogioco. Split Fiction, il film tratto dall'omonimo videogioco che avrà come star Sydney Sweeney e sarà diretto da Jon M. Chu, sembra verrà portato nelle sale da Amazon MGM Studios. Lo studio, secondo le fonti del sito Deadline, sarebbe vicino a trovare un accordo per ottenere i diritti del progetto compiendo un investimento di circa 2 milioni di dollari. Il progetto tratto dal videogame Amazon avrebbe inoltre battuto la concorrenza di Sony e di altri studios che erano in corsa per essere coinvolti nella realizzazione e nella distribuzione del film che verrà scritto da Paul Wernick e Rhett Reese, già autori . 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Split Fiction: Amazon ottiene i diritti del film con star Sydney Sweeney?

Leggi anche Sydney Sweeney nel Film di Split Fiction: il Videogame approda al Cinema con un film - Sydney Sweeney sta per lasciare il segno nel suo prossimo film "Split Fiction", ispirato all'acclamato videogioco.

Se ne parla anche su altri siti

Split Fiction: Amazon ottiene i diritti del film con star Sydney Sweeney?

msn.com scrive: Amazon MGM Studios sarebbe vicina a ottenere l'accordo necessario a portare nelle sale Split Fiction, l'adattamento cinematografico del popolare videogioco.

Split Fiction | Il gioco avrà un adattamento al cinema

Lo riporta universalmovies.it: la Hazelight Studios ha già ottenuto il benestare di Hollywood proprio nell’ultimo periodo: di fatto Amazon MGM Studios ha opzionato per un adattamento It Takes Two, altro titolo di punta dello ...

Split Fiction ha ricevuto ben tre Guinness World Record

Secondo drcommodore.it: Split Fiction è uscito meno di un mese fa per PlayStation 5, XBox Series X/S e3 PC, ma ha già ottenuto dei risultati non indifferenti. Il nuovo gioco di Hazelight rappresenta una nuova avventura ...