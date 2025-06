Spiedo baccalà e tanta brescianità | la gastronomia di paese compie 30 anni

La gastronomia Da Alberto di Moniga festeggia 30 anni di autentica brescianità! Un pilastro della tradizione culinaria del lago di Garda, questo locale ha conquistato il cuore di tanti con il suo spiedo e il baccalà. Il compleanno si festeggia con un open day ricco di sapori e convivialità, un’occasione imperdibile per riscoprire il valore della cucina di paese in un mondo sempre più globalizzato. Non mancare!