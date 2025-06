Spezia la notte di gioia diventa tristezza Quella festa che non è arrivata

La Spezia, 2 giugno 2025 – Una notte che doveva essere di festa si trasforma in un silenzio assordante. I cuori, inizialmente colmi di speranza, ora sfilano mestamente verso casa, mentre l’estate promette gioie mai arrivate. Questo è il riflesso di una passione collettiva che, come in molte città italiane, si intreccia con il sogno di un riscatto calcistico. Ma ogni delusione è un passo verso la rinascita: chi avrà

La Spezia, 2 giugno 2025 – Certe notti non si domenticano. Le luci della città si sono spente all’improvviso in un lento e triste ritorno sulla strada di casa, riponendo mestamente nello zaino quel sogno cullato per mesi e assaporato negli ultimi giorni che hanno preceduto la grande sfida. La passeggiata verso il centro profuma d’estate. Un deserto ovattato e silenzioso da far sentire soltanto l’aroma dei fiori spuntati sugli alberi che di giorno quasi si mimetizzano, confusi dal traffico e il rumore. Oppure l’odore della frutta e verdura ancora esposta all’esterno dei bazar tra venditori distratti e incollati allo smartphone. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Spezia, la notte di gioia diventa tristezza. Quella festa che non è arrivata

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Spezia, la notte di gioia diventa tristezza. Quella festa che non è arrivata. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Tragedia nella notte a Gioia, travolto in bici da auto: muore ciclista 35enne

Segnala msn.com: Tragedia questa notte a Gioia del Colle dove un uomo in bicicletta è morto dopo essere stato investito da un’auto guidata da una donna. La vittima aveva 35 anni, inutili i soccorsi del 118.

La Spezia, lo sbarco: gioia negli occhi dei bimbi e il rebus del nuovo decreto

Secondo genova.repubblica.it: SPEZIA. Scendendo la scaletta in braccio alla madre ha sorriso, e lanciato un urletto di gioia. Chissà cosa avrà ... Anche nella notte di domenica, se nel frattempo saranno stati sbarcati ...

Spezia, è notte fonda a Catanzaro: ko 3-0

Lo riporta lanazione.it: Lo Spezia forse se ne era dimenticato ... che incoccia il palo e finisce alle spalle di Dragowski. Per le Aquile è notte fonda, ma l’occasione per riscattarsi arriva presto: domenica a Cesena ...