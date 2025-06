Specializzati sul sostegno ma precari Ministro renda il merito davvero tale Lettera

In un contesto educativo sempre più in bilico tra sfide e opportunità, Chiara Patuano, una giovane insegnante specializzata sul sostegno, lancia un appello accorato al Ministro. La sua lettera non è solo una richiesta di stabilità professionale, ma un invito a riflettere su come valorizzare il merito nel mondo della scuola. È tempo di dare voce a chi lavora instancabilmente per il futuro dei nostri ragazzi. E tu, cosa ne pensi?

Inviata da Chiara Patuano - Egregio Ministro, non avrei mai pensato di doverLe scrivere, ma sento oggi il bisogno urgente di far sentire la mia voce. Ho 30 anni e alle spalle cinque annualità di servizio nella scuola pubblica. Sono specializzata sul sostegno nella scuola secondaria di secondo grado, abilitata su materia nella classe di concorso A-18, ho conseguito un master in gestione delle risorse umane e sto attualmente concludendo un dottorato di ricerca presso l’Università degli Studi di Genova. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Leggi anche Sostegno Indire: obiettivo 19mila docenti specializzati entro Dicembre 2025. A dirlo il Presidente - Il Presidente Francesco Manfredi annuncia un ambizioso obiettivo: formare 19mila docenti specializzati in sostegno entro dicembre 2025.

Approfondimenti da altre fonti

Docenti sostegno precari confermati dalle famiglie, Valditara esulta per il via libera del Tar: ora tuteleremo meglio gli alunni con disabilità; Conferma del docente di sostegno, il Tar del Lazio respinge istanza presentata dai sindacati. ORDINANZA. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Presidio al Ministero con docenti di sostegno precari (3 gennaio alle 11,30), Flc Cgil presente: “Ecco cosa chiederemo”

tecnicadellascuola.it scrive: La Flc Cgil sarà presente domani, 3 gennaio, alle 11:30 al presidio davanti al Ministero dell’Istruzione promosso dai docenti di sostegno precari ... dei docenti specializzati e per garantire ...

Il docente di sostegno non specializzato crea un “danno irreparabile” al disabile: il Tribunale boccia il Ministero e lo sprona a specializzare i precari

Da tecnicadellascuola.it: In Italia un terzo dei posti di sostegno ... comportamento del ministero dell’Istruzione e del Merito che ha assegnato ad una alunna con disabilità un insegnante non specializzato.

Firmati decreti per 60mila prof precari di sostegno

Come scrive ansa.it: Sono stati firmati dal ministro dell'Istruzione e del Merito ... in modo efficace la grave carenza di insegnanti specializzati sul sostegno, introducendo, in via straordinaria e in aggiunta ...