Speciale Ulisse 80 anni dopo l’atomica | tutto quello che c’è da sapere

Questa sera, su Rai 1, Alberto Angela ci conduce in un viaggio profondo e toccante con "Speciale Ulisse: Hiroshima e Nagasaki - i giorni che cambiarono il mondo". A ottant'anni dalle tragiche bombe atomiche, riflettiamo sulle cicatrici lasciate nella storia e sul tema attuale della pace nel mondo. Un'opportunità imperdibile per comprendere come il passato influenzi il nostro presente. Non perdere l'occasione di scoprire questo importante capitolo della storia!

Speciale Ulisse, 80 anni dopo l’atomica: anticipazioni e streaming. Questa sera, lunedì 2 giugno 2025, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda Speciale Ulisse, il programma di Alberto Angela dal titolo “Hiroshima e Nagasaki: i giorni che cambiarono il mondo”. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Anticipazioni. In occasione degli ottant’anni dal lancio delle bombe atomiche su Hiroshima e Nagasaki, avvenuto nell’agosto del 1945, Alberto Angela ripercorre le tappe fondamentali di questo evento che ha segnato la storia dell’umanità. In questa puntata si cercherà di capire come gli ordigni vennero realizzati e come si arrivò alla decisione di sganciarli sul Giappone. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Speciale Ulisse, 80 anni dopo l’atomica: tutto quello che c’è da sapere

Leggi anche "Ulisse" presenta "Hiroshima e Nagasaki: i giorni che cambiarono il mondo": le anticipazioni dello speciale con Alberto Angela - Oggi, lunedì 2 giugno, preparati a un viaggio nel tempo con "Ulisse - Il piacere della scoperta"! Alberto Angela ci guiderà attraverso la tragedia di Hiroshima e Nagasaki, eventi che hanno segnato non solo la storia, ma anche il nostro presente.

Altre fonti ne stanno dando notizia

Ulisse: Alberto Angela rivive 'Hiroshima e Nagasaki, i giorni che cambiarono il mondo'. Cosa vedremo stasera; Ulisse presenta Hiroshima e Nagasaki: i giorni che cambiarono il mondo: le anticipazioni dello speciale con Alberto Angela; Hiroshima e Nagasaki, il racconto speciale di Alberto Angela; Moglia, i 100 anni di Ulisse Vincenzi: una vita tra lavoro e famiglia. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Stasera Alberto Angela dedica “Ulisse, il piacere della scoperta” agli 80 anni di Hiroshima e Nagasaki

Da iodonna.it: Alberto Angela ci conduce nei luoghi del dolore, dove nell’agosto 1945 sono state sganciate due bombe atomiche ...

Speciale ulisse: alberto angela racconta hiroshima e nagasaki a 80 anni dal lancio delle bombe atomiche

Scrive gaeta.it: Il 2 giugno 2025 su Rai 1 Alberto Angela conduce uno speciale di Ulisse dedicato al progetto Manhattan, alle bombe atomiche su Hiroshima e Nagasaki e alle testimonianze dei sopravvissuti hibakusha.

Stasera a “Ulisse” il ricordo di Hiroshima, Nagasaki e dei giorni che cambiarono per sempre l’umanità

Da msn.com: Una puntata speciale di Ulisse il piacere della scoperta di Alberto Angela dedicata ai terribili 6 e 9 agosto 1945: tutte le anticipazioni ...