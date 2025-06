Spaventata da una banda di ragazzini mentre stavo andando a lavoro

Un risveglio che fa riflettere: una semplice routine mattutina si trasforma in un momento di paura. La cronaca ci racconta sempre più spesso di episodi simili, dove la solitudine delle strade e l’assenza di sicurezza alimentano il senso di vulnerabilità. In un contesto in cui l’urbanistica e la sorveglianza devono evolvere, questa testimonianza ci ricorda l'importanza di riappropriarci degli spazi pubblici, rendendoli sicuri per tutti. Cosa fare per cambiare le cose?