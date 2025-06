Spalletti piange per Napoli ma resta il gelo con De Laurentiis E il caso Acerbi agita l’azzurro

Luciano Spalletti, visibilmente commosso, ha pianto davanti alla festa del Napoli sul lungomare. Un momento toccante che rispecchia la profonda connessione con la città e i suoi tifosi. Ma il gelo con De Laurentiis resta, mentre il caso Acerbi scuote l’ambiente azzurro. In un calcio sempre più polarizzato, le emozioni si intrecciano con le tensioni. Spalletti sarà in grado di ricompattare il gruppo? La sfida è aperta.

Luciano Spalletti confessa, quasi a sorpresa: «Ho pianto per due ore vedendo la festa del Napoli sul lungomare». Lo riporta Pino Taormina su Il Mattino, che evidenzia come l'attuale commissario tecnico della Nazionale, pur trattenendosi dal pubblicare un post celebrativo per lo scudetto, abbia vissuto con emozione l'impresa azzurra. «Non l'ho fatto nemmeno per l'Inter l'anno scorso – si giustifica Spalletti – ma il pullman scoperto? Quello sì, mi ha commosso». Il tecnico di Certaldo ha ammesso di aver scritto al capitano Giovanni Di Lorenzo per complimentarsi: «Hanno fatto qualcosa di stratosferico dopo essere scivolati in classifica».

