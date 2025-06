Spalletti nei guai | emergenza in difesa con la Norvegia è un rebus

Il 6 giugno, l'Italia di Spalletti affronta una sfida cruciale a Oslo: la qualificazione al Mondiale 2026 è appesa a un filo. Con un'emergenza in difesa, la situazione si complica, ma è proprio nei momenti di crisi che si vedono i veri campioni. Gli azzurri devono rispondere presente! Sarà il rebus tattico del CT a dare la chiave per sbloccare il futuro? La tensione cresce, e il cuore degli italiani batte forte!

Il 6 giugno a Oslo, la nazionale italiana di calcio, guidata da Luciano Spalletti, si troverà di fronte a una sfida già in parte decisiva: la qualificazione al Mondiale 2026 dipende in buona parte da questa partita, un vero e proprio spartiacque per il futuro azzurro. Un incontro che promette emozioni e che vede l’Italia in difficoltà per le assenze in difesa e la stanchezza, ma che potrebbe anche rappresentare un nuovo inizio. Le parole di Buffon e il caso Acerbi. Alla vigilia della sfida le dichiarazioni di Gianluigi Buffon sul caso Acerbi hanno fatto scalpore. “Un giocatore non dice no a Spalletti, ma a qualcosa di più grosso che è l’Italia “, ha affermato il Capo Delegazione della Nazionale. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Spalletti nei guai: emergenza in difesa, con la Norvegia è un rebus

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Spalletti nei guai: emergenza in difesa, con la Norvegia è un rebus

Lo riporta thesocialpost.it: Il 6 giugno a Oslo, la nazionale italiana di calcio, guidata da Luciano Spalletti, si troverà di fronte a una sfida già in parte decisiva: la ...

Italia in emergenza contro la Norvegia. Il no di Acerbi, la difesa da inventare. Torna la paura di non andare ai Mondiali

msn.com scrive: L’Italia venerdì affronta la Norvegia di Haaland in piena emergenza difesa (Acerbi si è chiamato fuori, Calafiori e Buongiorno sono ko). Spalletti è costretto a reiventare la squadra, preoccupa anche ...

Italia-Svizzera, Calafiori e non solo: è emergenza in difesa per gli azzurri

Si legge su tuttosport.com: Un problema che potrebbe portare Luciano Spalletti a dover rinunciare alla sua presenza nella prima gara degli azzurri da dentro o fuori. Un'assenza che si sommerebbe a quella già certa di ...