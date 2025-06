Spalletti | L’Inter ha perso contro squadre fortissime come Milan Napoli e PSG

Luciano Spalletti analizza la sconfitta dell'Inter in finale di Champions League, sottolineando che i nerazzurri hanno affrontato avversari di altissimo livello come Milan, Napoli e PSG. Questo porta a riflettere su quanto sia competitivo il calcio europeo oggi, dove ogni partita è una battaglia. La resilienza dell'Inter sarà cruciale per il futuro: è tempo di rialzarsi e puntare a nuovi traguardi! Visioni ambiziose sono ciò di cui ha bisogno il nostro calcio.

Luciano Spalletti, C.T. dell'Italia, ha fornito la propria lettura sulla pesante sconfitta dell'Inter in finale di Champions League e non solo. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Spalletti: “L’Inter ha perso contro squadre fortissime come Milan, Napoli e PSG”

Spalletti: "Inter? Ha perso con Napoli e PSG che sono fortissimi. Acerbi? Vi spiego tutto"

Si legge su msn.com: Luciano Spalletti, c.t. dell'Italia, è stato protagonista di una lunga conferenza stampa in vista dei prossimi impegni contro Norvegia e Moldova. "La finale di Champions League? L'Inter dal mio punto ...

Spalletti sull'Inter: "Scudetto perso contro un Napoli fortissimo, ma l'annata resta straordinaria"

informazione.it scrive: Intervenuto in conferenza stampa per i prossimi impegni della nazionale, Luciano Spalletti ha commentato anche la disfatta dell’Inter in Champions League citando la corsa scudetto col Napoli. Ecco alc ...

Acerbi dice no alla Nazionale dopo il 5-0 col Psg. Spalletti: «Non ha risposto alla convocazione, me l'ha detto via sms»

Riporta leggo.it: Francesco Acerbi si tira fuori: niente Nazionale. L'uomo che nelle speranze di Luciano Spalletti doveva servire a fermare Haaland nella partita con la Norvegia, che sarà ...