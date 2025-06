Spal Under 16 e 17 avanzano nei playoff nazionali | semifinali in vista

Le giovanili della SPAL stanno regalando emozioni incredibili! L'Under 16 e l'Under 17 sono pronte a scrivere la storia nei playoff nazionali, dimostrando che il futuro del club è luminoso. In particolare, l'Under 16 ha trionfato ad Ascoli, dando un chiaro segnale di forza. Questo successo non è solo una vittoria sportiva, ma rappresenta la crescita e l'impegno di una nuova generazione di talenti. Chissà quali sorprese ci riserveranno in finale!

Le selezioni spalline Under 16 e Under 17 continuano a sognare in grande. L'Under 16 di mister Schiavon sbanca in maniera autorevole Ascoli nella semifinale di andata dei playoff del campionato nazionale di categoria e ipoteca la qualificazione nella finalissima. Sul campo del Picchio, i biancazzurri vanno subito a segno con Minotti, poi nella ripresa Infantocci firma il raddoppio per il definitivo 0-2. Enorme la gioia di Eros e dei suoi ragazzi, che adesso però non devono perdere la concentrazione in vista della gara di ritorno, in programma domenica prossima a Ferrara, dove l'Ascoli si giocherà il tutto per tutto.

