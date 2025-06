Spal | Attesa per Tacopina Baldini riflette sul futuro dopo la salvezza

In casa SPAL si respira un’aria di attesa e riflessione. Con l'arrivo imminente del presidente Tacopina, il futuro della squadra è più incerto che mai. La priorità? Iscrivere la formazione al campionato di serie C entro venerdì. Un momento cruciale che evidenzia un trend comune nel calcio: la necessità di pianificazione strategica in tempi di cambiamento. Che dire di Baldini? Le sue decisioni potrebbero segnare una nuova era. Rimanete sintonizzati!

In casa Spal si naviga a vista. In attesa dell’arrivo del presidente Tacopina, in via Copparo si lavora per iscrivere la squadra al prossimo campionato di serie C entro venerdì prossimo. Per il resto, la programmazione è rinviata a data da destinarsi. A prescindere dal fatto che il direttore generale Carra, il direttore sportivo Casella e mister Baldini abbiano un altro anno di contratto. La proprietà è chiamata a rompere gli indugi nel più breve tempo possibile, ma prevedibilmente bisognerà attendere almeno un’altra settimana per avere le idee più chiare. Attende di conoscere il proprio destino il tecnico di Massa, che conta di avere un’altra opportunità dopo aver condotto i biancazzurri alla salvezza attraverso un percorso minato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Spal: Attesa per Tacopina, Baldini riflette sul futuro dopo la salvezza

