Spagna-Francia | dove vederla orario e probabili formazioni

La tanto attesa sfida tra Spagna e Francia si svolgerà all'Allianz Arena, un incontro che promette emozioni forti e colpi di scena. Entrambe le squadre sono pronte a dimostrare il loro valore nella Nations League, in un contesto che evidenzia la rivalità storica tra i due paesi. Non perdere questa occasione di assistere a un grande spettacolo sportivo: scopri orario e dove vederlo in tv!

All'Allianz Arena di Monaco di Baviera si giocherà la sfida di Nations League tra Spagna-Francia. Andiamo a scoprire le ultimissime di formazione, l'orario e dove vedere la sfida. Le probabili formazioni Spagna (4-2-3-1): Unai Simon; Pedro Porro, Le

Spagna-Francia: dove vederla, orario e probabili formazioni

Spagna - Francia, anteprima semifinale Nations League: dove guardarla, orario, probabili formazioni e stato di forma

